Çorum'daki trafik kazasında yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Çorum'da dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Poyraz Emir Çağdaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çağdaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.A.Ç. idaresindeki 19 AEH 232 plakalı otomobil, dün Çorum-İskilip kara yolu Uğurludağ kavşağında M.İ'nin kullandığı 19 ABJ 878 plakalı otomobille çarpışmıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan E.Ç, T.Ç, E.Ç, Poyraz Emir Çağdaş ve K.T. yaralanmıştı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.