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        Çorum'da baygın bulunan kayıp kişi hastanede öldü

        Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Çorum'da baygın bulunan kayıp kişi hastanede öldü

        Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        48 yaşındaki Ertan Saçan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        En son 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görülen Saçan için arama çalışması başlatıldı.

        Hayvan otlatan bir çobanın Kuruçay mevkisinde minibüs içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarındaki tel örgüye çarpmış haldeki 19 AE 784 plakalı minibüs içerisinde baygın olarak bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi.

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        Araçtan çıkarılan Saçan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saçan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede ve minibüste inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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