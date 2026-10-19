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        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Yüksek İstişare Üst Kurulu'na seçildi

        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil'in, Genel Merkez Yüksek İstişare Üst Kurulu'na seçildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Yüksek İstişare Üst Kurulu'na seçildi

        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil'in, Genel Merkez Yüksek İstişare Üst Kurulu’na seçildiği bildirildi.

        Şubeden yapılan yazılı açıklamada, Cengil'in başkanlık yaptığı 2025 ve 2026 yıllarında bağımlılıkla müacdele konusunda yürütülen 877 etkinlikte yaklaşık 60 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

        Bu dönemde Çorum şubesinin en fazla faydalanıcıya ulaşma, en fazla gönüllü kazanma, SMS bağışlarında Türkiye üçüncülüğü ve en aktif çalışan gençlik komisyonu kategorilerinde ödüller kazandığı aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen bisiklet turuna 826 kişiyle en yüksek katılımın sağlanmasının da şubenin gönüllülük ve toplumsal katılım alanındaki başarısının göstergelerinden olduğu vurgulandı.

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        Cengil'in görev süresince Çorum Valiliği ve kentteki diğer kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalarla bağımlılıkla mücadelenin daha geniş alanaya yılmasını sağladığı ifade eden açıklamada, özellikle eğitim kurumlarıyla yapılan çalışmalarla çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam konusunda bilinç kazanmasına önem verildiği yadedildi.

        Kadın ve gençlik komisyonlarının Hitit Üniversitesi'nin birimleriyle ortaklaşa etkinlikler düzenleyerek üniversite gençliğinin gönüllülük ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldığı belirtilen açıklamada, "Genç gönüllülerin çocuklara yönelik eğitim ve sosyal etkinliklerde yer alması, Yeşilay’ın mesajlarının farklı yaş gruplarına ulaşmasına katkı sağladı. Okul çağındaki çocuklarla gerçekleştirilen etkinlikler ve sosyal dayanışma faaliyetleri, gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini geliştiren çalışmalar arasında yer aldı. Üniversite ile Yeşilay arasında kurulan iş birliği zemini, akademik birikimin, gençlik enerjisinin ve saha deneyiminin ortak hedefler doğrultusunda buluşması açısından önem taşıdı." ifadelerine yer verildi.

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        Çorum Yeşilay Bilim Komisyonu'nun da bağımlılıkla mücadelenin bilimsel bilgi ve uzmanlık temelinde ele alınması bakımından öne çıkan çalışma alanlarından biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca salon toplantılarında değil, vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürdükleri sosyal çevrelerde de paylaşılmasına gayret edildiği bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yüzlerce etkinlikle binlerce kişiye ulaşan Çorum Yeşilay Şubesi, kamu kurumları, üniversite, muhtarlıklar ve gönüllülerle geliştirdiği iş birlikleriyle bağımlılıkla mücadeleyi toplumun farklı kesimlerine taşıdı. Cengil’in Yeşilay Genel Merkezi Yüksek İstişare Üst Kurulu’na seçilmesi, Çorum'da edinilen saha deneyiminin ulusal düzeydeki istişare süreçlerine taşınması açısından önemli bir gelişme oldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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