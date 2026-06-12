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        Çorum'da balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

        Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Çorum'da balkondan düşen çocuk ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

        Çorum'da bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.


        Buharaevler Mahallesi Silimkent Caddesi'ndeki bir binanın 4. katındaki evlerinin balkonunda bulunan M.E.E. (5) dengesini kaybederek zemine düştü.

        Çocuğunun düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Durumu ağır olan çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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