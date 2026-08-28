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        Çorum'da boş araziye inşaat atığı döken kişiye 20 bin lira ceza uygulandı

        Çorum'da boş araziye inşaat atığı döktüğü belirlenen kişiye 20 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Çorum'da boş araziye inşaat atığı döken kişiye 20 bin lira ceza uygulandı

        Çorum'da boş araziye inşaat atığı döktüğü belirlenen kişiye 20 bin lira idari para cezası kesildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada zabıta ekiplerinin, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

        Kapaklı 3. Cadde'deki boş araziye inşaat atığı döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, atıkları döktüğü tespit edilen kişiye 20 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Açıklamada, çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceği vurgulanarak, "Çorum Belediyesi olarak şehrimizin temizliğini korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bahane kabul etmiyoruz. Çorum'un her noktasının temiz ve düzenli olması, bizim için büyük önem taşıyor. Çevreyi kirletenlere taviz vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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