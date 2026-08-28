Çorum'da boş araziye inşaat atığı döken kişiye 20 bin lira ceza uygulandı

Çorum'da boş araziye inşaat atığı döktüğü belirlenen kişiye 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada zabıta ekiplerinin, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kapaklı 3. Cadde'deki boş araziye inşaat atığı döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin inceleme yaptığı belirtilen açıklamada, atıkları döktüğü tespit edilen kişiye 20 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, çevreyi kirletenlere taviz verilmeyeceği vurgulanarak, "Çorum Belediyesi olarak şehrimizin temizliğini korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bahane kabul etmiyoruz. Çorum'un her noktasının temiz ve düzenli olması, bizim için büyük önem taşıyor. Çevreyi kirletenlere taviz vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.