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        Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

        Çorum'da kimliği belirsiz 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Çorum'da camlarını kırdıkları eve giren şüpheliler kameralara yakalandı

        Çorum'da kimliği belirsiz 4 kişinin bir dairenin balkon camlarını kırarak içeri girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

        Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüphelilerden 3'ünün evdeki eşyalara da zarar verdiği öğrenildi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin dairede yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, şüphelilerin daireye girdiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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