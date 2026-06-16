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        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, görev süresindeki çalışmaları değerlendirdi

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede yürütülen altyapı, imar, sanayi, spor ve sosyal destek projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, görev süresindeki çalışmaları değerlendirdi

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede yürütülen altyapı, imar, sanayi, spor ve sosyal destek projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Dere, belediyenin sosyal tesisinde düzenlenen programda, görev süresince hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

        İlçede kapsamlı imar revizyonu çalışması yürüttüklerini belirten Dere, "Sungurlu'nun imar revizyonu değişikliği en son 1990 yılında yapıldı. İnşallah bu yaz aylarında mecliste detaylarıyla görüştükten sonra Sungurlu’da kapsamlı imar revizyonu gerçekleşmiş olacak. Özel sektörün yaptığı 3 bine yakın TOKİ konutlarıyla 3 bin 500 dairenin ruhsatı verildi. Bunlar yavaş yavaş sisteme girdiğinde 10 bin kişinin üzerinde nüfus demek. Dolayısıyla Sungurlu’da konutla, kiralarla ilgili rahatlama olacak." dedi.

        Dere, ilçedeki organize sanayi bölgesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

        Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında Sungurlu'nun önemli paya sahip olduğunu anlatan Dere, "Sungurlu’da ve Çorum’da belki 3-4 farklı alanlarda ihtisas OSB’ye ihtiyacımız var. 5 bin dönümlük alanın tamamen dolduğu güzel bir organize sanayimiz var ama özellikle Türkiye’de savunma sanayisi ihracatının, 10,5 milyar doların yüzde 30'unun Sungurlu’daki fabrikadan yapıldığını görmek Çorum ve Sungurlu için gurur vesilesi. Sungurlu’da 7 bin dönümlük alanı organize sanayi bölgemizin yönetim kurulu kararıyla genişleme alanı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teklif ettik." ifadelerini kullandı.

        İlçede içme suyu altyapısının yenilenmesi, asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dere, şöyle devam etti:


        "Gelir gelmez 212 kilometre içme suyu hattımızın tamamını yenilemek için çalışmalara başladık. İlk etapta 122 kilometreyi bitirdik. Şu an 17 kilometrelik alanda daha çalışma devam ediyor. Üçte ikisi ağustos ayında bitmiş olacak. Yüzde 80 civarında olan kayıp kaçak oranı makul seviyelere, yüzde 20'lere indi. Ayrıca yaptığımız 5 bin metreküplük iki depoyla açtığımız yeni kuyularla geçen seneden itibaren Sungurlu’da su sıkıntısı kalmadı."


        Geçen seneden itibaren yaklaşık 70 bin ton sıcak asfalt, 90 bin metrekareden fazla satıh kaplama asfalt yaptıklarına işaret eden Dere, 30 bin metre tül bordür, 120 bin metrekare kilit parke taş çalışması yürüttüklerini kaydetti.

        Sungurlu Belediyespor'un voleybolda önemli başarı elde ettiğini, Efeler Ligi’ne yükselmesinin ilçe adına önemli bir gelişme olduğunu aktaran Dere, "Erkek voleybol takımımız 2. ligdeydi ilk yılında, 1. lige çıkardık. Şimdi Efeler Ligi’ne, üst lige çıkardık. 14 takım var Efeler Ligi'nde. Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankası, bir de Sungurlu Belediyespor var. Sadece ilçeler anlamında değil, Orta Anadolu’da da bu düzeyde voleybolda ilerlemiş bir şehir de yok." ifadesini kullandı.



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