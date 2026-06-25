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        Çorum'da çıkan arazi yangını söndürüldü

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan arazi yangını söndürüldü

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Boğazkale yolunda arazide yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Soğutma çalışmaları sırasında ekipler, yangın alanında bir kaplumbağa bulunduğunu tespit etti.

        İtfaiye personeli tarafından suyla temizlenen kaplumbağa, daha sonra yangın alanı dışına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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