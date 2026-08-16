Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da çıkan yangında bir ev ile iki samanlık hasar gördü

        Çorum'da çıkan yangında bir ev ile iki samanlık hasar gördü

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan yangında bir ev ile iki samanlık hasar gördü

        Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

        Kılıçdere köyünde Hüseyin Koyunoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, kısa sürede Ahmet Koyunoğlu'na ait samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ile iki samanlık hasar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        Gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar kapıda: Meteoroloji il il uyardı
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        TSYD'den Çorum'da Süper Lig mesaisi
        TSYD'den Çorum'da Süper Lig mesaisi
        57 yıllık ustadan bozulan ürünlerin değiştirilmesine tepki: "Önce tamirini...
        57 yıllık ustadan bozulan ürünlerin değiştirilmesine tepki: "Önce tamirini...
        Tarihinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan Çorum FK'ya taraftarından büyük de...
        Tarihinde ilk kez Süper Lig maçına çıkan Çorum FK'ya taraftarından büyük de...
        Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi
        Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi