Çorum'da çıkan yangında bir ev ile iki samanlık hasar gördü

İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev ile iki samanlık hasar gördü.

Kılıçdere köyünde Hüseyin Koyunoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir ev ile iki samanlıkta hasar oluştu.

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