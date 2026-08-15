Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
Sungurlu Belediyesince, Arca Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.
Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.
Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.