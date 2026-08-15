Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi

        Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Çorum'da vatandaşlar Galatasaray-Çorum FK maçını dev ekrandan izledi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

        Sungurlu Belediyesince, Arca Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.

        Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.

        Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi

        Benzer Haberler

        5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
        5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti
        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otluk alanda çıkan yangının evlere itfaiye önledi
        Çorum'da otluk alanda çıkan yangının evlere itfaiye önledi
        Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı