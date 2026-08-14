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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

        S.Ç'nin kullandığı 19 AFT 495 plakalı motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi 10. Cadde'de Uğur Ö. idaresindeki 23 HC 749 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü S.Ç, sağlık görevlilerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anını çevrede bulunan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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