Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
S.Ç'nin kullandığı 19 AFT 495 plakalı motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi 10. Cadde'de Uğur Ö. idaresindeki 23 HC 749 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü S.Ç, sağlık görevlilerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anını çevrede bulunan bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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