Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çorum'da su tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
N.O. idaresindeki 19 AGT 590 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde su tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü N.O. ile otomobilde yolcu olarak bulunan G.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.