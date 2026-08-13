Arca Çorum FK, Galatasaray maçına hazır

Çorum ekibi, Galatasaray'dan puan alarak ilk kez mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde kulüp tesislerinde toplanan kırmızı-siyahlılar, tesis çalışanları tarafından uğurlandı. Merzifon Havalimanı'ndan İstanbul'a uçan Çorum FK'li futbolcular, konakladıkları otelde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.