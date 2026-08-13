Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

Beş dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü yangında, dinlenme tesisinin yanında Muharrem Ağzıkara'ya ait kümesteki yaklaşık 100 güvercin telef oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

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