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        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 100 güvercin telef oldu

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

        Ankara-Samsun kara yolunun Sungurlu girişindeki bir tarlada anız yangını başladı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını bölgedeki bir dinlenme tesisine sıçramadan söndürdü.

        Beş dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü yangında, dinlenme tesisinin yanında Muharrem Ağzıkara'ya ait kümesteki yaklaşık 100 güvercin telef oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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