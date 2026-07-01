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        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü

        Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü

        Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 300 dekar alan zarar gördü.

        Kuruçay köyünde hasat yapılan bir tarlada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Saman balyası makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın, çevredeki ekili araziye de sıçradı.

        Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dekar buğday ekili arazi ile 150 dekar alandan elde edilen saman balyaları yandı.

        İtfaiye ekipleri, arazide soğutma çalışması yaptı.

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