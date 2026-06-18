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        Çorum'da elektrik trafosunu tamir ederken akıma kapılan kişi öldü

        Çorum'da elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Çorum'da elektrik trafosunu tamir ederken akıma kapılan kişi öldü

        Çorum'da elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.


        Merkeze bağlı Tolamehmet köyünde elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yapan Gökhan Ilıman (33), akıma kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ilıman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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