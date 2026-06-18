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        Çorum'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin alan genç kız ikna edilerek teslim oldu

        Çorum'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin alan genç kız, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Çorum'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin alan genç kız ikna edilerek teslim oldu

        Çorum'da tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin alan genç kız, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.


        Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde ailesiyle yaşayan C.Y. (19), tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin aldı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleriyle yaklaşık bir saat görüşen C.Y, anne ve babasını serbest bıraktı.

        Ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli, polis ekiplerince teslim olmaya ikna edildi.

        Bu sırada evin camlarını kıran ve bazı eşyalara zarar veren C.Y'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştuğu öğrenildi.

        Yaralılara, olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Kızlarıyla ilgili daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri öğrenilen anne ve baba polis merkezine, gözaltına alınan C.Y. ise emniyete götürüldü.



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