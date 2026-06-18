Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, oğlu ve torunu yaralandı

        Çorum'da traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, oğlu ve torunu yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Çorum'da traktör ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, oğlu ve torunu yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Halit D. (45) idaresindeki 06 BVL 368 plakalı kamyon, Boğazkale-Sungurlu kara yolunun 14. kilometresinde, aynı yönde seyreden Enes Y'nin kullandığı 19 EE 552 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle traktörden düşerek römorkun altında kalan Hacı Y. (75) olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Enes Y. ile torunu Ferhat Y. yaralandı.


        Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hacı Y’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çorum semalarında Ay ve Venüs buluşması
        Çorum semalarında Ay ve Venüs buluşması
        Kardeşliğin ezgileri Çorum'da yankılandı
        Kardeşliğin ezgileri Çorum'da yankılandı
        Çorum'da "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" düzenlendi
        Çorum'da "Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi" düzenlendi
        Kursiyerlerin seramik ürünleri görücüye çıktı
        Kursiyerlerin seramik ürünleri görücüye çıktı
        Çorum'da bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü
        Çorum'da bağımlılığa karşı farkındalık yürüyüşü