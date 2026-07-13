Çorum'da iki cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Ömer Y'nin kullandığı 61 VK 627 plakalı cip, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Serhat Ç. idaresindeki 38 ALH 846 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elvan Y, Elvin Y, Nihal Ç. ve Ömer E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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