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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        M.İ. idaresindeki 06 NG 182 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda S.Ç'nin kullandığı 06 ENN 77 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler M.İ. ve S.Ç. ile araçlarda bulunan N.Ç, E.E.Ç, E.Ç, Y.K. ve İ.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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