Çorum'da "İletişimin Gizemli Gücü" konulu seminer düzenlendi

–Çorum’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafında, "İletişimin Gizemli Gücü" konulu seminer düzenlendi.



İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, etkili iletişimin bireysel gelişim, insan ilişkileri ve geleceğin inşasındaki önemine dair bilgiler paylaştı.



Açıklamada, öğrencilerin iletişim becerileri, empati, anlayış ve sağlıklı insan ilişkileri konularında farkındalık kazandığı ve interaktif etkinliklerle verimli bir öğrenme deneyimi yaşadığı bildirildi.

