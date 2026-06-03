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        Çorum'un Dodurga ilçesinde dolu ve kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Çorum'un Dodurga ilçesinde dolu ve kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede ikindi saatlerinde başlayan dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışın etkisiyle Dodurga-İskilip kara yolu ile Maden Caddesi’nde ulaşımda aksama yaşandı.

        Doludan zarar görmemek isteyen araç sahipleri ise otomobillerini kapalı alanlara park etti.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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