Çorum'un Dodurga ilçesinde dolu ve kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 03.06.2026 - 19:05 Güncelleme:
Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın etkisiyle Dodurga-İskilip kara yolu ile Maden Caddesi’nde ulaşımda aksama yaşandı.
Doludan zarar görmemek isteyen araç sahipleri ise otomobillerini kapalı alanlara park etti.
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