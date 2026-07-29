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        Çorum'da İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nde çalışmalar başlıyor

        Çorum'da Samsun-Ankara kara yolu üzerine bulunan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için çalışmaların 10 gün içinde başlayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Çorum'da İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nde çalışmalar başlıyor

        Çorum'da Samsun-Ankara kara yolu üzerine bulunan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi için çalışmaların 10 gün içinde başlayacağı bildirildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen proje kapsamında Samsun-Ankara kara yolunun Osmancık kavşağı ile İlim Yayma Cemiyeti kavşağı arasındaki bölümü ulaşıma geçici olarak kapatılacak.


        Orta Karadeniz bölgesini İç Anadolu bölgesine bağlayan kara yolunun bu bölümünde araçlar için alternatif yol açılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşım ile çevre yolu trafiğinin birbirinden ayrılacağını bildirdi.

        Çalışmalara 10 gün içinde başlanacağını belirten Aşgın, "Şehir içi trafik Buharaevler-Ulukavak bağlantısını alttan kullanacak, çevre yolu trafiği ise üstten akışını sürdürecek. Böylece hem trafik güvenliği artacak hem de ulaşım önemli ölçüde rahatlayacak. Çalışma süresince İlim Yayma Cemiyeti kavşağının bulunduğu bölüm geçici olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Osmancık üst geçidi çıkışından Pazartesi pazarı güzergahına yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

        Aşgın, Pazartesi pazarının da yakalşık 6 ay süreyle Çatalhavuz 26. Sokak ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü istikametine yaklaşık 550 metrelik alana taşınacağını kaydetti.

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