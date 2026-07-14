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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 71 yaşındaki kişinin kayalıktan düşerek öldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 71 yaşındaki kişinin kayalıktan düşerek öldüğü belirlendi.

        Sırçalı köyünde yakınları, bir süredir haber alamadıkları Kemal Yılmaz hakkında kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine köye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince çevrede dronla yapılan taramada, Yılmaz'ın cenazesi bir kayalığın altında bulundu.

        Yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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