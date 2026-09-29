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        Çorum'da köy okulu öğrencilerine yönelik bilim ve teknoloji etkinliği başladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde "Bilimin İzinde Köyden Geleceğe" projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün sürecek bilim ve teknoloji etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Çorum'da köy okulu öğrencilerine yönelik bilim ve teknoloji etkinliği başladı

        Çorum'un Alaca ilçesinde "Bilimin İzinde Köyden Geleceğe" projesi çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün sürecek bilim ve teknoloji etkinliği başladı.

        Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin öncülüğünde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında Ceritler Ortaokulu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde labirent takım etkinliği, Makey Makey tanıtımı ve üç boyutlu kalem tasarım atölyesi düzenlendi.

        Labirent takım etkinliğinde küçük gruplara ayrılan öğrenciler, labirent problemini birlikte çözmeye çalıştı. Etkinlikle öğrencilerin stratejik düşünme, takım çalışması, liderlik ve kriz yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

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        Makey Makey etkinliğinde ise öğrencilere temel devre prensipleri, iletkenlik ve algoritma mantığı uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, iletken maddelerden yararlanarak dijital enstrümanlar tasarladı.

        Üç boyutlu kalem tasarım atölyesinde öğrencilere 3D kalemlerin çalışma mantığı ve üç boyutlu geometrik formların oluşturulması uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, hayal ettikleri nesneleri fiziksel modellere dönüştürdü.

        Program kapsamında öğrencilere ara öğün ve öğle yemeği de ikram edildi.

        Etkinliğin ikinci gününde öğrencilerle güneş enerjili mini robot, motorlu mini robot, kaleydoskop tasarım ve Hitit kil tablet yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek.

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        Programın son gününde ise seramik hamuru tasarım atölyesi, Scratch tanıtımı ve bilim söyleşisi düzenlenecek.

        Prof. Dr. Mustafa Büyükata'nın öğrencilerle bilim üzerine gerçekleştireceği söyleşinin ardından program, uçurtma etkinliğiyle sona erecek.

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