Çorum'da 4 zanlı suçüstü yakalandı, 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen H.Ö, M.G, F.G. ve E.A'yı takibe aldı.

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