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        Çorum'da 4 zanlı suçüstü yakalandı, 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

        Çorum'da jandarma narkotik ekiplerince takibe alınan 4 şüpheli, yol kenarına bıraktıkları 29 kilo 250 gram esrarı alırken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Çorum'da 4 zanlı suçüstü yakalandı, 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

        Çorum'da jandarma narkotik ekiplerince takibe alınan 4 şüpheli, yol kenarına bıraktıkları 29 kilo 250 gram esrarı alırken suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen H.Ö, M.G, F.G. ve E.A'yı takibe aldı.

        Ekiplerin takibi sırasında şüphelilerin Çorum-İskilip kara yolu üzerinde yol kenarına bıraktıkları uyuşturucu maddeyi almak üzere bölgeye geldikleri belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yol kenarına bırakılan uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 29 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan H.Ö, M.G, F.G. ve E.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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