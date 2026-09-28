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        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Çorum'da düğüne katıldı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren'in düğün törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 02:09 Güncelleme:
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Çorum'da düğüne katıldı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren'in düğün törenine katıldı.

        Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene, Özel'in yanı sıra gelin ve damadın yakınları, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili Kenan Yaşar ile çok sayıda milletvekili, parti yöneticisi ve davetli katıldı.

        Tahtasız ve Eren ailelerini tebrik ederek genç çifte mutluluk dileyen Vali Ali Çalgan, görev ve ünvanların değişebileceğini ancak annelik ve babalık gibi sıfatların değişmediğini belirtti. Vali Çalgan, "Bugün sayın Vekilimizi bir milletvekili olarak değil, bir baba olarak gördük. Gözleri aydın." dedi.

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        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Dilan ve Eren'in mutluluğuna tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Çiftin bundan sonraki hayatlarında güzel haberlerini hep birlikte alacaklarını belirten Özel, "Ben her ikisine mutluluklar diliyorum. Her iki aileye ömür boyu ağız tadı diliyorum." diye konuştu.

        Törene farklı siyasi parti temsilcileri ve yöneticilerinin de katıldığına işaret eden Özel, farklı siyasi görüşlere rağmen iyi ve kötü günlerde bir araya gelmenin önemine dikkati çekti.

        Özel, "Siyasi rekabet olsa bile iyi günde, kötü günde birlikte olabilen ve müştereklerde birleşen, böyle güzel günlerde birbirinin mutluluğunu paylaşan böyle güzel bir şehirde sizlere misafir olmak bizler için de çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

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        Kendisinin de üç kız babası olduğunu belirten Özel, "Mehmet Tahtasız yıllardır 'kızımın düğününde' derdi. Bu akşamı yaşamaya geldik." diye konuştu.

        Dilan ve Eren'in doktor olduğuna da değinen Özel, "İki değerli doktorumuz, insanları yaşatmak için hayatlarını vakfetmiş, buna gönüllerini vermiş iki güzel insan. İki ailenin iki göz bebeği bugün hayatlarını birleştiriyor. Biz böyle bir akşama şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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