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        Çorum'da koyun çift başlı kuzu doğurdu

        Çorum'un Alaca ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Çorum'da koyun çift başlı kuzu doğurdu

        Çorum'un Alaca ilçesinde çift başlı doğan kuzu, bir süre sonra öldü.

        Büyükdona köyünde hayvancılık yapan 33 yaşındaki Bayram Penpe'nin koyunlarından biri, çift başlı kuzu dünyaya getirdi.

        Koyunu kırsal alanda doğum yapan Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu görünce cep telefonuyla görüntüledi.

        Penpe, AA muhabirine, çift başlı kuzunun doğumdan yaklaşık 1 saat sonra öldüğünü söyledi.

        Doğumun zor geçtiğini belirten Penpe, kuzunun çift başlı olduğunu gördüğünde şaşırdığını ifade etti.

        Veteriner hekim Tuncay Akca ise çift başlılığın hayvanlarda nadir görülen bir vaka olduğunu, bu tür hayvanlarda özellikle kalp ve zihinsel sorunların görülebileceğini, uzun süre yaşama ihtimallerinin de düşük olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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