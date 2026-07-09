Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

        Çorum'da mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

        Çorum'da izinsiz kazı yapmak için arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Çorum'da mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

        Çorum'da izinsiz kazı yapmak için arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.


        Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki bir mağarada bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığını, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığını belirledi.

        Halat yardımıyla mağaraya giren AFAD ekipleri, içeride gaz olduğunu fark etti.

        Mağaradaki risklerin belirlenerek mahsur kalan kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        "Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme böyle götürdü
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Guirassy'den F.Bahçe'ye kötü haber!
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı

        Benzer Haberler

        Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'de 7 futbolcu ile yollar ayrıldı, 9 futbol...
        Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'de 7 futbolcu ile yollar ayrıldı, 9 futbol...
        Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis 4 yaralı
        Çorum'da zincirleme kaza: 2'si polis 4 yaralı
        Çorum FK'da imzalar devam ediyor
        Çorum FK'da imzalar devam ediyor
        Evin duvarına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Evin duvarına giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı
        Çorum FK, Altınordu FK'dan Arif Şimşir'i transfer etti
        Çorum FK, Altınordu FK'dan Arif Şimşir'i transfer etti
        Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı
        Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i renklerine bağladı