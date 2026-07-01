Çorum'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çorum'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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