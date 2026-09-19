Çorum'da "Şampiyonlar Turnede" projesiyle mezunlar öğrencilerle buluştu

Program ile mezunların tecrübelerini öğrencilerle paylaşması, farklı kuşaklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda eğitim hayatlarında başarılara imza atan mezun öğrenciler ile gelecek hedeflerini belirleyen gençler bir araya geldi.

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