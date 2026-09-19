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        Çorum'da "Şampiyonlar Turnede" projesiyle mezunlar öğrencilerle buluştu

        Çorum'da, "Şampiyonlar Turnede" projesi kapsamında mezun öğrenciler, öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere tecrübelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Çorum'da "Şampiyonlar Turnede" projesiyle mezunlar öğrencilerle buluştu

        Çorum'da, "Şampiyonlar Turnede" projesi kapsamında mezun öğrenciler, öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere tecrübelerini anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda eğitim hayatlarında başarılara imza atan mezun öğrenciler ile gelecek hedeflerini belirleyen gençler bir araya geldi.

        Program ile mezunların tecrübelerini öğrencilerle paylaşması, farklı kuşaklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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