Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi

Filmde, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın öğretmenlik hayatı ve öğrencileriyle yaşadığı anlar anlatıldı.

Osmancık Belediyesi tarafından Konser ve Sinema Geceleri etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen gösterime vatandaşlar ilgi gösterdi.

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