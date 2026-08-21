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        Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi

        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

        Osmancık Belediyesi tarafından Konser ve Sinema Geceleri etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen gösterime vatandaşlar ilgi gösterdi.

        İlçenin yetiştirdiği şehit öğretmen Yalçın'ın hayatını konu alan yapım, açık havada izlendi.

        Filmde, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın öğretmenlik hayatı ve öğrencileriyle yaşadığı anlar anlatıldı.

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        Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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