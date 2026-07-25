Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor
Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor.
Giriş: 25.07.2026 - 13:05 Güncelleme:
Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor.
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak, aralıklarla devam etti.
Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.
Kentte serin ve yağışlı havanın pazar günü de devam etmesi bekleniyor.
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