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        Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor

        Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor

        Çorum'da serin ve yağışlı hava etkili oluyor.

        Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak, aralıklarla devam etti.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

        Kentte serin ve yağışlı havanın pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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