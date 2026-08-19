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        Çorum'da site bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

        –Çorum'un Alaca ilçesinde bir sitenin bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 03:06 Güncelleme:
        Çorum'da site bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi

        –Çorum’un Alaca ilçesinde bir sitenin bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.

        Ankara Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında akşam saatlerinde ortaya çıkan tilki, site içerisinde bir süre dolaşarak yiyecek aradı.

        Çevrede gezinen tilki, daha sonra site alanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

        Tilkinin site içerisindeki görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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