Çorum'da site bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi
–Çorum'un Alaca ilçesinde bir sitenin bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.
Giriş: 19.08.2026 - 03:06 Güncelleme:
–Çorum’un Alaca ilçesinde bir sitenin bahçesinde yiyecek arayan tilki görüntülendi.
Ankara Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında akşam saatlerinde ortaya çıkan tilki, site içerisinde bir süre dolaşarak yiyecek aradı.
Çevrede gezinen tilki, daha sonra site alanından uzaklaşarak gözden kayboldu.
Tilkinin site içerisindeki görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.
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