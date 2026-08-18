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        Çorum FK, evindeki ilk Süper Lig maçını seyircisiz oynayacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligdeki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Çorum FK, evindeki ilk Süper Lig maçını seyircisiz oynayacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ligdeki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak.

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

        Çorum temsilcisi, ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Arca Çorum FK'ye, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti.

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        Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig tarihinde sahasında oynayacağı ilk karşılaşmada, Çorum FK taraftarları tribündeki yerini alamayacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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