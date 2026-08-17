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        Bakan Bolat, Çorum'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnanıyorum ki 4 yıl içinde Çorum 10 milyar dolarlık mal ihracatını aşacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Bakan Bolat, Çorum'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnanıyorum ki 4 yıl içinde Çorum 10 milyar dolarlık mal ihracatını aşacaktır." dedi.

        Bolat, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısında, Arca Çorum FK'nin yönetici ve futbolcularını, Trendyol Süper Lig'e yükselmelerinden ötürü tebrik etti.

        Çorum FK'nin ligde kalıcı ve başarılı olmasını temenni eden Bolat, "Uzun yıllar Orta Anadolu'nun Süper Lig'deki temsil eksikliğini giderme noktasında Çorum FK inşallah başarılı olacaktır." diye konuştu.

        Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nin 167 üretim tesisi ile büyük bir üretim merkezi olduğunu dile getiren Bolat, "Yine özellikle Sungurlu ilçesindeki sanayi bölgesi de Türkiye çapında önemli bir sanayi bölgesi. Diğer ilçelerde de imalat tesisleri ve tarıma dayalı ham ve işlenmiş ürünlerle maşallah Çorum, Türkiye ekonomisinde, imalat sektöründe ortalamanın üzerinde. Kaba bir hesap yaptık. 2002 sonunda 26 milyon dolar olan Çorum'un ihracatı, geçen yıl 6 milyar 120 milyon doları geçti. Çorum, mütevazı bir şekilde tevazuyu elden bırakmadan çalışmaya, üretmeye, yatırıma konsantre olarak bu başarıyı elde etti. Bazen az bir performans olduğu halde çok ses çıkaran yerler de olabiliyor ama Çorum üretimi var edip, basamakları hazmede hazmede çıkarak ilerleyen bir şehir. Türkiye ihracat liginde 81 vilayetimiz arasında 11'inci sıraya yükseldi. İnanıyorum ki 4 yıl içinde Çorum 10 milyar dolarlık mal ihracatını aşacaktır." şeklinde konuştu.

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        Çorum'a Ticaret Bakanlığı olarak Eximbank kaynaklarından 370 milyon dolar ihracat desteği verdiklerini, ihracat reeskont kredisi ve ihracat sigortası olarak 74 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Bolat, desteklerin süreceğini söyledi.

        Toplantıya Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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