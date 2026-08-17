Ticaret Bakanı Bolat, Çorum'da konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'mizde artık terörün kökünün sonuna kadar kazınıp, 86 milyonun kardeşlik ve birliği içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme yolunda, huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Bolat, AK Parti Çorum İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Çorum'un 8 bin yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Aynı zamanda tarımsal üretim gücü, gıda işleme, makine ve yedek parça üretimi, madencilik, altın üretimi ve savunma sanayi sektörlerinde Çorum'un, Türkiye'nin yıldızı parlayan şehirlerinden olduğunu belirten Bolat, kentte belediyecilikte de 1994'ten bu yana "muhteşem şehircilik" örneklerinin sergilendiğini aktardı.

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AK Parti iktidarları döneminde Çorum'a 23,5 yılda 120 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını anlatan Bolat, vatandaşların da bu eser ve hizmet siyasetini benimseyerek, güvendiği siyasetçileri desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Kentte su arıtma tesisleri, sulama tesisleri gibi yatırımlarla tarım alanında atılım yapıldığını belirten Bolat, 2026'nın da son 68 yılın en yağışlı yılı olması nedeniyle tarımsal üretimde tarihi rekor kırıldığını vurguladı.

Bolat, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den beri esnaf, çiftçi, memur, emekli, kadınlar, özel gereksinimli vatandaşlar, çocuklar ve gençler için büyük hizmetler yaptığına da işaret ederek, şöyle konuştu:

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"Türkiye'de esnafımız için bugüne kadar 800 milyar liraya yakın, yüzde 50 faiz sübvansiyonlu krediler verildi. 4 milyon 600 bin esnafa kredi kullandırıldı. Yalnızca 2025'te 257 bin esnafın kullandığı 178 milyar lira kredi tahsisleri yapıldı. Çorum'da yüzde 25 sübvansiyonlu 1 milyar 518 milyon lira esnaf kredisi kullanıldı. Bu yılın ilk 7 ayında Çorum'daki esnaflar 800 milyon lira destek aldı. Bu yılın finans maliyeti sadece yüzde 20. 1 milyon liraya kadar işletme kredisi veriliyordu, 1,5 milyona çıkarıldı. Taşıt, makine alımında 2,5 milyon lira verilen esnaf kredisi 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Bunların finans maliyeti yüzde 20. Geri ödeme süreleri 3 yıldan 4 yıla, yatırım ve taşıtta 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı."

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Kredilerde fatura ibraz zorunluluğunun 1 Ocak 2027'ye ertelendiğini, kredi kullanmak için 6 aylık işe başlamış olma süresinin 3 aya düşürüldüğünü, faiz ve ana para geri ödeme süresinin 6 aya çıkarıldığını hatırlatan Bolat, böylece esnafa nefes aldırıldığını belirtti.

Bolat ayrıca, yarından itibaren Çorum'daki esnaf için 100 milyon lira esnaf kredisini, Halkbank aracılığıyla Çorum'a göndereceklerini duyurdu.

- Cumhur İttifakı'na teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve teşkilat yöneticileriyle Cumhur İttifakı çatısı altında Türkiye'nin bekası için başarılı icraatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Bolat, "1990'lı yıllarda 6 ayda, senede bir hükümet değişikliği olurken, 90'lı yıllarda 11 hükümet değişikliği olurken, 3 Kasım 2002'den itibaren aynı iktidar ülkeyi istikrar ve büyüme, gelişme yolunda yönetmeye devam ediyor. Huzuru asayişi de sağlıyor, sağladı. Bunda Cumhur İttifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisinin değerli genel başkanı ve yöneticilerine de son 11 yıldaki bu basiretli, sağduyulu ve vatanperver ittifak ortaklığı için teşekkür borçluyuz." dedi.

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TBMM'de geçen hafta kabul edilen "çerçeve yasa" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle devam etti:

"TBMM'de geçen hafta 'Terörsüz Türkiye', terörsüz Bölge Çerçeve Yasası 467 kabul oyuyla Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü için gerçekten muhteşem bir proje oldu. Türkiye'mizde artık terörün kökünün sonuna kadar kazınıp 86 milyonun kardeşlik ve birliği içinde ülkemizin üretim, çalışma ve ekonomik gelişme yolunda, huzur ve asayiş yolunda ilerlemesi, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmesi yolunda çok önemli bir aşamayı geçmiş bulunuyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, dünyanın 21'inci büyük ekonomisinden 16'ncı sıraya, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci sıraya yükseldiğini, Avrupa'nın 5'inci büyük ekonomisi haline geldiğini vurgulayan Bolat, dünyada devam eden savaşlara ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü, ihracatın 46 milyar dolardan 401 milyar dolara ulaştığını, kişi başına milli gelirin dolar bazında 6 kat arttığını dile getirdi.

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Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatının 250 milyon dolardan 10 milyar 50 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Bolat, bu yılki ihracatın 12,5 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin toplam savunma sanayisi ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının Çorum'dan yapıldığını anlatan Bolat, kentin 2002'de 26 milyon dolar olan toplam ihracatının 250 kat artışla 2025'te 6 milyar 120 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ile partililer de katıldı.