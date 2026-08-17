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        Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan kurye ağır yaralandı

        Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan motokurye ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan kurye ağır yaralandı

        Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan motokurye ağır yaralandı.

        Bir şirkette kurye olarak çalışan U.Ö. (27) idaresindeki 19 UN 017 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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