Çorum'da motosikletiyle kaldırıma çarpan kurye ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir şirkette kurye olarak çalışan U.Ö. (27) idaresindeki 19 UN 017 plakalı motosiklet, İnönü Caddesi'nde kaldırıma çarptı.

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