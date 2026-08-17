Çorum FK'den Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forması çıkarılmaya çalışılan çocuğa destek:

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'ın, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta üzerindeki sarı-lacivertli forması çıkarılmaya çalışılan çocuğun eğitim hayatı boyunca okul masraflarını karşılayacağı, ayrıca sezon boyunca kulübün maçlarında ağırlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Göktuğ ve ailesinin Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Balçık'ın Göktuğ'un ailesiyle iletişime geçerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Çorum'un Sungurlu ilçesinden olduğu öğrenilen Göktuğ ile yakından ilgilenen başkanımız Savaş Balçık, minik taraftarımızı sezon boyunca ARCA Çorum FK'nin tüm iç saha ve deplasman maçlarında misafirimiz olarak ağırlayacaklarını ifade etti. Başkanımız ayrıca Göktuğ'un eğitim hayatı boyunca tüm okul masraflarının ARCA Çorum FK tarafından karşılanacağını belirterek 'Göktuğ artık bizim de evladımızdır. Bundan sonra onun eğitimi bize aittir.' mesajını verdi."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçık, çocukların tuttukları takımın formasını özgürce giyebilmesi, tribün heyecanını yaşayabilmesi ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütebilmesi gerektiğini vurguladı.

Rekabetin çocukların mutluluğunun önüne geçtiği hiçbir anlayışın Türk futbolunda yerinin olmaması gerektiğini belirten Balçık, şunları kaydetti:

"Biz ARCA Çorum FK olarak rakiplerimizi yalnızca sahadaki mücadelemizin bir parçası değil, Türk futbolunu birlikte büyüttüğümüz dostlarımız olarak görüyoruz. Süper Lig'deki bütün kulüplerimiz bizim için kıymetlidir. Futbolun ahlaki değerlerinde buluşmak hepimizin sorumluluğudur. Göktuğ artık bizim evladımızdır. Eğitim hayatı boyunca tüm okul masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Bundan sonra Göktuğ'un eğitimi bize aittir. Onun yüzündeki tebessümü korumak ve futbol sevgisini güzel hatıralarla büyütmesine katkı sağlamak bizim için bir görevdir. Rekabet sahada, dostluk her yerde olsun."

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Balçık, futbolun çocuklar için sevgi, kardeşlik, heyecan ve güzel anılarla özdeşleşmesi gerektiğine inandıklarını kaydederek Göktuğ'a eğitim hayatında başarılar diledi.