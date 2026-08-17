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        Çorum FK'de genel koordinatörlüğe Tahsin Tam getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de genel koordinatörlük görevine, takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Çorum FK'de genel koordinatörlüğe Tahsin Tam getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de genel koordinatörlük görevine, takımın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam'ın getirildiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tam'a görevinde başarılar dilendi.

        Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucunda Tam ile yollarını ayırmıştı.

        Haziran 2025'te tekrar göreve getirilen Tam'ın ikinci dönemi de kısa sürmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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