Çorum'da "Tarık Buğra Paneli" düzenlendi

Çorum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Tarık Buğra Paneli" gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği "aklıselim, kalbiselim ve müstakil şahsiyet sahibi nesiller yetiştirme" ülküsü doğrultusunda kültür ve edebiyat kulvarında atılan her adımın maarif ailesi için büyük bir iftihar vesilesi olduğu belirtildi.



Açıklamada, eski bakan ve Anadolu Mektebi kurucusu Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın katıldığı programda öğrencilerin Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tarık Buğra'nın eserlerini inceleyerek müzakerelerde bulunulduğu aktarıldı.



15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kazancı'nın panel başkanlığında gerçekleştirilen programda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Fatma Nur Ayrancı, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrem Şahin ile 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Zümra Eker ve İrem Reyya Turgut sunum yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağlar, kentte 11 okulda sürdürülen okuma faaliyetleri ve kültür ikliminin somut meyvelerini vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların edebi ve fikri gelişiminin yarınların en büyük teminatı olduğunu kaydetti.







