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        Çorum'da tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Çorum'da tarlaya devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 34 GC 6693 plakalı kamyonet, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B. yaralandı.


        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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