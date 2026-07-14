Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Yalova'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Yalova'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe merkezinde 73 yaşındaki E.O'yu telefonda arayan zanlı, kendisini savcı olarak tanıtarak yürütülmekte olan bir operasyon için maddi yardım talep etti.
Şüpheliye inanan ve buluştukları cami avlusunda 1 milyon 500 bin lirayı teslim eden E.O, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.
İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.A. olduğu belirlenen zanlıyı takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, Yalova'da gözaltına alındı.
İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.