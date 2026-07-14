Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Uriarte'yi transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında smaçör Osmany Uriarte Mestre ile sözleşme imzaladı.





Kulüpten yapılan açıklamada, Kübalı oyuncunun Sungurlu Belediyespor'a katıldığı belirtildi.





31 yaşındaki Mestre'nin Sungurlu Belediyespor'un bu sezonki hücum organizasyonlarının kilit isimlerinden olacağı aktarılan açıklamada, "Dünya voleybolunun önemli bir yeteneğini kadromuza katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Uriarte'nin file üzerindeki bitiriciliği ve saha içindeki enerjisi, hedeflediğimiz oyun felsefesiyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu transfer, Sungurlu'nun voleybol vizyonunun ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.



