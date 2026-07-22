Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da TRT Zamane Halk Konseri düzenlendi

        Çorum'da TRT Zamane Halk Konseri düzenlendi

        Çorum'da TRT tarafından Zamane Halk Konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Çorum'da TRT Zamane Halk Konseri düzenlendi

        Çorum'da TRT tarafından Zamane Halk Konseri gerçekleştirildi.

        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        TRT Müzik ekranları ile TRT Radyo'dan canlı yayınlanan programda, TRT bünyesinde görev yapan saz ve ses sanatçıları sahne aldı.

        Etkinlikte Türk halk müziğinden çeşitli eserler ve farklı yörelere ait türküler seslendirildi.

        Meydanı dolduran dinleyiciler de müzisyenlerin seslendirdiği türkülere eşlik etti.

        Konseri Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İl Emniyet Müdürü Atrif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?

        Benzer Haberler

        Çorum'da festival coşkusu havai fişek gösterisiyle zirveye çıktı
        Çorum'da festival coşkusu havai fişek gösterisiyle zirveye çıktı
        "38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        "38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
        Çorum'da yerel üreticilerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturan market hizm...
        Çorum'da yerel üreticilerin ürünlerini vatandaşlarla buluşturan market hizm...
        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
        Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı
        Çorum'da operasyon düzenlenen evden 21 kök kenevir çıktı: 1 gözaltı
        Çorum'da operasyon düzenlenen evden 21 kök kenevir çıktı: 1 gözaltı