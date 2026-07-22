Çorum'da TRT Zamane Halk Konseri düzenlendi

Çorum'da TRT tarafından Zamane Halk Konseri gerçekleştirildi.



Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.



TRT Müzik ekranları ile TRT Radyo'dan canlı yayınlanan programda, TRT bünyesinde görev yapan saz ve ses sanatçıları sahne aldı.



Etkinlikte Türk halk müziğinden çeşitli eserler ve farklı yörelere ait türküler seslendirildi.



Meydanı dolduran dinleyiciler de müzisyenlerin seslendirdiği türkülere eşlik etti.



Konseri Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, İl Emniyet Müdürü Atrif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz da izledi.

