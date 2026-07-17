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        Çorum'da yaklaşık 9,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Çorum'da yaklaşık 9,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir kişi takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 9 kilo 429 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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