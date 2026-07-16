Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kaan Karaçil ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, smaçör Kaan Karaçil'in sözleşmesini bir yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon takımda görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği bildirildi. Genç oyuncunun, Sungurlu Belediyespor altyapısında yetiştiği aktarılan açıklamada, şampiyon kadronun korunmasına yönelik yürütülen çalışmada, Kaan Karaçil'in Efeler Ligi mücadelesinde takımın önemli parçalarından biri olacağı vurgulandı.

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