Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı

        Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı

        Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı

        Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.

        Kupa için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde Çorum FK'nin "Biz Anadoluyuz" sloganı ve tribün görsellerinin yer aldığı stant kuruldu.

        Burada cam vitrinde sergilenen kupaya taraftarlar ilgi gösterdi. Taraftarlar, ilk kez görücüye çıkan kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        ABD'nin İran'a saldırıları devam ediyor
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        AHBAP soruşturmasında malvarlıklarına el konuldu
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Parçalayıp tuvalete gömdü! Kayıp ihbarında bulundu
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Temmuz 2026 haberleri
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Bodrum’da jet ski faciası! 1 çocuk öldü, baba ve kızı aranıyor
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        Tatil yörelerinde kavurucu sıcaklar: Termometreler 41 dereceyi görecek
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Greenwood İstanbul'da!
        Greenwood İstanbul'da!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Messi-Bellingham gerginliğinin perde arkası!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çorum'da konuştu:
        Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çorum'da konuştu:
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki oyuncuyla sözleşme yeniledi
        Çorum FK taraftarları şampiyonluk kupasıyla buluştu
        Çorum FK taraftarları şampiyonluk kupasıyla buluştu
        Çorum'da "seç-al" kuralını ihlal eden tezgaha kapatma cezası
        Çorum'da "seç-al" kuralını ihlal eden tezgaha kapatma cezası
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 60 ardıç ağacı zarar gördü
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 60 ardıç ağacı zarar gördü
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kaptan Gökhan Çatal ile sözleş...
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kaptan Gökhan Çatal ile sözleş...