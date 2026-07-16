Arca Çorum FK'nin şampiyonluk kupası sergilenmeye başladı
Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.
Giriş: 16.07.2026 - 19:03 Güncelleme:
Arca Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde kazandığı şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.
Kupa için Kadeş Barış Meydanı'na, üzerinde Çorum FK'nin "Biz Anadoluyuz" sloganı ve tribün görsellerinin yer aldığı stant kuruldu.
Burada cam vitrinde sergilenen kupaya taraftarlar ilgi gösterdi. Taraftarlar, ilk kez görücüye çıkan kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ