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        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kaptan Gökhan Çatal ile sözleşme yeniledi

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, kaptan Gökhan Çatal'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kaptan Gökhan Çatal ile sözleşme yeniledi

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, kaptan Gökhan Çatal'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyon takıma kaptanlık yapan 36 yaşındaki pasörün, bir sezon daha Sungurlu Belediyespor forması giyeceği bildirildi.

        Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Tecrübesiyle genç oyunculara örnek olan başarılı pasör, hem saha içindeki liderliği hem de kaptanlık sorumluluğuyla yeni sezonda da Sungurlu Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. Şampiyon kadromuzun kaptanı Gökhan Çatal ile yola devam ediyoruz. Birlikte elde ettiğimiz tarihi başarıyı Efeler Ligi'nde de sürdürmek için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.



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