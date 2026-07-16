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        Çorum ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Çorum ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

        Kargı ilçesinde Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Burada düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        İstiklal Harbi ile 15 Temmuz destanı arasında benzerlik bulunduğunu belirten Nayman, "Nasıl İstiklal Harbi'miz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de Türkiye'nin önünde yeni kapılar açmıştır. Atalarımızdan miras kalan bir anlayış içerisinde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bilmeli, vatanımızı korumak ve devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket etmeliyiz." dedi.

        Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı katılımcılar tarafından meydandaki ekrandan takip edildi.

        Programa Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Laçin

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Laçin Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlar, Laçin Meydanı'na yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin ruhu için dua edildi.

        Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, konuşmalarında, Türkiye'nin bir daha benzer olaylar yaşamamasını temenni etti.

        Etkinlikte çocuklar kahramanlık şiirleri okudu.

        - Boğazkale

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Boğazkale ilçesindeki camilerde mevlit okutuldu.

        Kaymakam Vekili Uğur Çiftçi ve Belediye Başkanı Adem Özel, kamu kurumlarının temsilcileriyle Boğazkale Şehitliği'ni, ardından ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

        Vatandaşlar ise Kaymakamlık binası önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Şehitler için Kur'an okunduğu, dua edildiği etkinlikte Boğazkale Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkan Vekili Galip Garanfil, gaziler, şehit yakınları ve kurum amirleri ilçe şehitliğini ziyaret etti.

        Oğuzlar Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programında ise şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - Dodurga

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dodurga Kaymakamlığı'ndan Şehitlik'e kadar yürüyüş düzenlendi.

        Kaymakam Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve beraberindekiler, Dodurga Şehitliği'ni ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

        Ardından Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

        15 Temmuz temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

        Öte yandan Dodurga Kaymakamlığınca vatandaşlara çorba ve helva ikram edildi.

        - İskilip

        İskilip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önünden PTT önündeki etkinlik alanına kadar "Halk yürüyüşü" düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşların meydana indiğini belirten Kanyılmaz, "Demokrasimize, irademize sahip çıktık. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir daha gösterdik ki Türk milleti bölünmez bir şekilde iradesine sahip çıkıyor. Dış güçlerin veya herhangi bir etkinin altında kalanların çıkarları doğrultusunda sinmiyor, eğilmiyor, bükülmüyor. Bizler bunlara karşı her zaman dimdik ayakta olacağız. Biz birlik beraberlik içinde olursak hiçbir kuvvet bizi yıkamaz." dedi.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de konuşmasında, 15 Temmuz'un emperyalizme ve iç fitneye karşı Türk milletinin duruşunu gösterdiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Anma Programı mesajı okundu. Programda ilahi dinletisi ve sinevizyon gösterisi de yer aldı.

        İskilip Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara dağıtıldı, 22.30 - 00.13 saatleri arasında demokrasi nöbeti tutuldu.
        Program, 16 Temmuz saat 00.13’te ilçedeki tüm camilerde sela okunmasıyla sona erdi.



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